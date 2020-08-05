Белорусские военные посадили истребитель на трассе М1. Видео

К Белоруссии в последнее время приковано всеобщее внимание. Дело не только в президентских выборах, но и в военных учениях. Посадку истребителей решили отработать на автотрассе. Такой маневр уже осуществили 5 августа.

Прямую трансляцию вела телекомпания «ВоенТВ Беларуси». На кадрах видно, как истребитель садится на подготовленный для него участок трассы М1 Минск — Брест.

Какой именно самолет приземлился, неясно. Однако Минобороны Белоруссии заявило, что в совместных учениях ВВС и войск ПВО участвуют МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39. Они должны не только сесть в положенном месте, но и подготовиться к повторному вылету и нанесению авиационного удара по наземным целям на полигоне Ружаны.

Через несколько дней, 11 августа, в стране также стартуют военные сборы. Они пройдут на севере государства, на границе с Латвией и Россией. Туда уже стягивается военная техника.

Однако представительница Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик попросила не искать связь этого события с выборами президента. Досрочно свое мнение белорусы могут высказать с 4 по 8 августа. Официальный день голосования — 9 августа.