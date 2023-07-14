Мир 14 июля 2023, 22:24 Белорусские военные и ЧВК «Вагнер» утвердили дорожную карту передачи опыта Минобороны Белоруссии подтвердило создание дорожной карты по передачи опыта ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Минобороны Белоруссии ответило на многочисленные запросы относительно порядка взаимодействия с ЧВК «Вагнер». В пресс-службе министерства сообщили, что специалисты уже разработали дорожную карту передачи боевого опыта.

«Военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — высказались в Минобороны Белоруссии о взаимодействии с «вагнеровцами».

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В министерстве добавили, что продолжат информировать о ходе работы в этом направлении.

Ранее бойцы ЧВК уже начали подготовку территориальных войск страны. «Вагнеровцы» выступили инструкторами на учениях под Осиповичами и оставили о себе хорошее впечатление. Один из военнообязанных назвал их образованными людьми, знающими свое дело.

По словам президента республики Александра Лукашенко, размещение частной военной компании не несет угрозы Белоруссии. Глава государства добавил, что прибывших бойцов задействуют в обороне в случае необходимости.