Белорусские власти запретили продавать пиротехнику

В Белоруссии после трех дней акций протеста введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Распоряжение правительства вступило в силу 12 августа.

«Просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Белоруссии», — цитирует «БелТА» Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Запрет решили ввести из-за того, что жители использовали петарды и файеры в городах Белоруссии после окончания выборов.

На протесты людей о неправильном подсчете голосов белорусские силовики отвечают дубинками, резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Так, на третий день после выборов бойцы ОМОН заходили в спальные районы городов, вылавливали жителей у подъездов, во дворах, задерживали тех, кто выходил из магазинов.

Видео с жесткими задержаниями снимали жильцы многоэтажек, они пытались остановить правоохранителей криками «Позор». В одном из дворов на силовиков скинули дверь, чтобы хоть как-то помочь задержанным.

9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов.