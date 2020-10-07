Белорусские телеканалы переименовали названия трех стран. Этому нашлось объяснение

Государственные белорусские телеканалы изменили в титрах названия Украины, Польши и Литвы. Оказалось, это нужно для того, чтобы подчеркнуть «общее и славное прошлое».

Каналы СТВ и «Беларусь 1» вместо привычных наименований стали писать в титрах: бывшая Украинская советская социалистическая республика, бывшая Литовская советская социалистическая республика и бывшая Польская народная республика, передает РИА «Новости».

«Оригинальными географическими титрами, <…> на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной. Наше общее наследие, <…> Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство», — объяснил руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

При этом он отметил, что, вероятно, у соседних государств это явление вызвало «болезненную реакцию», сообщает «Газета.ru». Также Кривошеев предположил, что титрами Белоруссия хотела достучаться до Запада и Юга.