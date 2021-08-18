Белорусские спортсмены рассказали о запрете покидать страну

Министерство спорта Белоруссии запретило своим атлетам уезжать за границу под угрозой увольнения. Об этом на своей странице в Instagram написал призер Олимпийских игр 2008 года по десятиборью Андрей Кравченко. В качестве доказательства он привел скриншот экрана гаджета с чатом, откуда он узнал о новых ограничениях.

Собеседник спортсменов подчеркнул, что распоряжение об ограничении выезда касается всех атлетов, даже тех, кто находится в отпусках. Объяснить причину такого решения чиновник не стал.

«Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований, теперь за ваше молчание придется расплачиваться», — написал Кравченко.

Сбежавшая в Польшу белорусская спортсменка Кристина Тимановская в интервью РБК заявила, что министерство спорта никогда не объясняло зачем вводятся такие запреты. Самих документов атлетам также не показывали.

«Мы никогда не видели официальных бумаг о запретах, нам просто на словах говорили, что нам нельзя на сборы, на соревнования», — рассказала Тимановская. Она пояснила, что сейчас ей пишут коллеги из Белоруссии, которые рассказывают, что купили билеты для участия в соревнованиях за 1,5 тысячи евро, а перед ними закрыли границы.

«Никто не будет за это отвечать, никто не будет возмещать им расходы», — заявила Тимановская.

Министерство спорта Белоруссии пока никак не прокомментировало эту информацию.