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    29 июля 2020, 15:40

    Белорусские СМИ назвали задержанных под Минском россиянами

    Мария Шагиахметова

    Сотрудники правоохранительных оранов Белоруссии ночью 29 июля под Минском задержали 32 человека. Издание БЕЛТА заявило, что они являются россиянами.

    Полиция получила информацию о прибытии более 200 боевиков в Белоруссию для дестабилизации обстановки во время выборов. Сотрудники органов сообщили изданию, что каждый приезжий имел при себе небольшую ручную кладь. А на всех у них было три больших чемодана, которые из автомобиля выгружали несколько мужчин.

    Боевики заселились в гостиницу Минска 24 июля и планировали уехать на следующий день, пишет БЕЛТА. Но задержались и выселись 27 июля, после чего переехали в санаторий Минского района.

    Руководство санатория обратило внимание, что приезжие ведут себя не как русские туристы. Мужчины не выпивали, не ходили по ресторанам и держались вместе. Ночью сотрудники КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали боевиков. Еще одного поймали на юге страны. Сейчас в отношении задержанных следствие проводит проверку.

    Новости SMI.FM