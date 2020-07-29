Белорусские СМИ назвали задержанных под Минском россиянами

Сотрудники правоохранительных оранов Белоруссии ночью 29 июля под Минском задержали 32 человека. Издание БЕЛТА заявило, что они являются россиянами.

Полиция получила информацию о прибытии более 200 боевиков в Белоруссию для дестабилизации обстановки во время выборов. Сотрудники органов сообщили изданию, что каждый приезжий имел при себе небольшую ручную кладь. А на всех у них было три больших чемодана, которые из автомобиля выгружали несколько мужчин.

Боевики заселились в гостиницу Минска 24 июля и планировали уехать на следующий день, пишет БЕЛТА. Но задержались и выселись 27 июля, после чего переехали в санаторий Минского района.

Руководство санатория обратило внимание, что приезжие ведут себя не как русские туристы. Мужчины не выпивали, не ходили по ресторанам и держались вместе. Ночью сотрудники КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали боевиков. Еще одного поймали на юге страны. Сейчас в отношении задержанных следствие проводит проверку.