Мир 29 декабря 2022, 19:05 Белорусские следователи начали допрос очевидцев падения украинской ракеты в Брестской области СК Белоруссии опрашивают свидетелей падения украинской ракеты в Брестской области РИА «Новости»

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Белорусские следователи начала опрашивать очевидцев падения украинской ракеты в Брестской области. Об этом 29 декабря заявил официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович. Его процитировала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Подробно фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения экспертных исследований», — сказал Кабакович.

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По предварительным данным, обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В Минобороны Белоруссии сообщили, что подробности расследования происшествия обнародуют позже. Но уже установлено, что ракету выпустили с украинской стороны.

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Снаряд приземлился около деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Все случилось примерно в 10 часов утра по местному времени. Спецслужбы оповестили президента республики Александра Лукашенко. Он потребовал установить обстоятельства случившегося. Предварительно, никто не пострадал.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что ракету мог выпустить тот же полк, который в ноябре ударил по польской территории.