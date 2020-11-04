Белорусские силовики задержали инженера, который «слил» данные милиционеров в Сеть

В Минске сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на след и задержать человека, который выкладывал в открытый доступ данные белорусских милиционеров. Им оказался инженер из телекоммуникационной компании. Выяснилось, что он имел доступ ко многим паспортным данным и номерам.

По словам задержанного, пару месяцев назад с ним в соцсетях связался неизвестный. За отдельную плату он предложил ему предоставлять данные на высылаемые фамилии. Информация об этом появилась на странице МВД Белоруссии во «ВКонтакте».

«Он сказал, что это для благого дела, а именно для информационного ресурса в Telegram-канале», — сообщил задержанный.

Оказалось, что минчанин передал данные 60 человек. Это милиционеры из столичного ОМОНа, руководители Следственного комитета и других госорганов, а также их родственники. После вся информация появилась в различных Telegram-каналах.

В отношении инженера возбудили уголовное дело о пособничестве в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких. В ведомстве еще раз напомнили, что любое покушение на милиционеров будет пресекаться, а виновные понесут наказание.