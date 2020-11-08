Белорусские силовики задержали более 10 участников протестной акции

В Белоруссии проведение протестных акций по воскресеньям стало уже традицией. К обеду власти сообщили о 10 задержанных участниках.

«Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии», — передает РИА «Новости» слова представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич.

По данным РИА «Новости», еще до начала несанкционированной акции белорусские силовики призвали местных жителей не поддаваться провокациям в соцсетях со стороны оппозиционеров и не собираться на митингах, так как это нарушение законодательства.

Перед маршем в центр Минска также была стянута спецтехника, военная техника, центральные площади были огорожены и оцеплены, а на дорогах стояло большое количество экипажей ГАИ.

Кроме того, утром в столице у крупных операторов перед акцией начались сбои в мобильным доступе в интернет.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 8 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — сообщил оператор «А1» в Twitter.

Волнения в Белоруссии начались 9 августа, тогда были оглашены результаты президентских выборов. Накануне глава государства Александр Лукашенко пообещал народу новые выборы.