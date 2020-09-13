Белорусские силовики задержали 250 протестующих в Минске
По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси». Также сотрудники милиции сообщили, что в протестных акциях сегодня приняли участие не более трех тысяч человек.
Известно, что активисты заблокировали проезжую часть в некоторых районах. Тем не менее в ведомстве отметили, что держат ситуацию с беспорядками под контролем.
«Сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба МВД обратилась к белорусам с просьбой присматривать за своими детьми и не допускать их появления в подобного рода акциях.
Протестные волнения начались в Белоруссии 9 августа, после оглашения результатов выборов. Несогласные выходили на улицу и сталкивались с омоновцами, есть погибшие и пострадавшие.
Против режима Александра Лукашенко также выступили многие белорусские спортсмены. Они подписали петицию, в которой требовали провести новые выборы, сообщает «Русская планета».