Белорусские силовики задержали 250 протестующих в Минске

Во время протестных акций в Минске силовики задержали 250 человек. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси». Также сотрудники милиции сообщили, что в протестных акциях сегодня приняли участие не более трех тысяч человек.

Известно, что активисты заблокировали проезжую часть в некоторых районах. Тем не менее в ведомстве отметили, что держат ситуацию с беспорядками под контролем.

«Сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МВД обратилась к белорусам с просьбой присматривать за своими детьми и не допускать их появления в подобного рода акциях.

Протестные волнения начались в Белоруссии 9 августа, после оглашения результатов выборов. Несогласные выходили на улицу и сталкивались с омоновцами, есть погибшие и пострадавшие.

Против режима Александра Лукашенко также выступили многие белорусские спортсмены. Они подписали петицию, в которой требовали провести новые выборы, сообщает «Русская планета».