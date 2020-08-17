Белорусские силовики рассказали о полученных на протестах травмах

Столкновения с участниками акций протеста в Белоруссии окончились для некоторых сотрудников силовых ведомств республики травмами. Они рассказали о том, что происходило на улицах.

Видео, на котором силовики поделились подробностями о своем самочувствии, опубликовало белорусское МВД на своем YouTube-канале.

По словам военнослужащего внутренних войск МВД, он находился позади цепочки, когда ему в лицо попала стеклянная бутылка.

«Было помутнение какое-то, я наклонился вниз, присел, наклонил голову и понял, что сильно капает кровь. <…> У меня был болевой шок», — рассказал молодой человек. У него порвана губа, полностью выбит один зуб и частично разрушен второй.

В больницу после одного из несанкционированных митингов попал и сотрудник минского РУВД. Он заявил, что некоторые из пришедших на протестную акцию бросились на силовиков.

«При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах. В ноге сейчас много металла», — сказал мужчина.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. У его основной конкурентки Светланы Тихановской — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала, требуя провести перевыборы. В первые дни протестов их жестко подавляли силовики. Накануне в Минске состоялись два митинга — за и против Лукашенко.