Белорусские силовики начали задерживать протестующих в Минске

В воскресенье в Минске началась акция протеста. В настоящее время силовики разогнали колонну протестующих в микрорайоне Грушевка. Уже известно о первых задержаниях.

Активисты вышли на улицу после 12:00 дня. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новостей» с места событий. Также к месту скоплений оперативно прибыли сотрудники ОМОН. Многие участники разбежались по дворам, но несколько человек удалось задержать.

Во время шествия колонны оппозиционеры выкрикивали лозунги, а также демонстрировали бело-красно-белую символику. Ранее в Telegram-каналах приглашали белорусов принять участие в несанкционированном мероприятии — «марш народного трибунала», уточняет ИА Nation News. Еще до рассвета активисты провели в спальном микрорайоне Сухарево марш протеста с требованием отставки президента Александра Лукашенко.

Волнения в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В тот день были оглашены результаты президентских выборов. Также митингующие сделали воскресенье традиционным днем для акций протеста. В прошлый раз участники тоже прокладывали маршрут через дворы.