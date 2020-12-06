Белорусские силовики начали задерживать митингующих

В воскресенье в Минске начали стягивать спецтехнику и отряды бойцов ОМОНа из-за предстоящей акции протеста. Также уже известно о первых задержаниях.

По данным корреспондента РИА «Новости», отряды милиции начали дежурить в центре Минска и ряде других районов перед началом несанкционированной акции. Также в некоторых местах выставлено оцепление.

Воскресенье — традиционный для митингов день в Минске. По данным СМИ, сегодня представители белорусской оппозиции разослали в Telegram-каналах призывы к гражданам принять участие в «Марше воли». Также в воскресенье из-за этого могла произойти блокировка приложения Telegram. Белорусы массово пожаловались на сбои в некоторых городах.

Как сообщает белорусский портал Onliner, во дворах Минска уже начались первые задержания. В частности, несколько автобусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота, где начинала формироваться колонна жителей Брилевичей. Также очевидцы рассказывают о задержаниях на улицах Столетова, Жуковского и на окраине в районе Степянка.

В местных правоохранительных органах еще не прокомментировали ситуацию.