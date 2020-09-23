Белорусские силовики начали водометами разгонять протестующих в Минске

Несогласные с инаугурацией Лукашенко собрались в центре Минска и устроили митинг. Силовикам пришлось пустить в ход два водомета.

Белорусы собрались возле стелы «Минск — город герой», чтобы высказать несогласие. Но после струи воды активисты разбежались. Об этом сообщил ТАСС.

Также в этом районе появилась колонна военных грузовиков. А саму стелу оцепили омоновцы. Информации о задержаниях пока нет.

Сегодня Александр Лукашенко неожиданно для многих официально стал президентом Республики. Инаугурация главы государства прошла во Дворце независимости. На церемонии белорусский лидер заявил, что не имеет права бросить свой народ. А еще он отметил, что стране удалось избежать «цветной революции».

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не оставила без внимания это мероприятие и объявила себя единственным лидером Белоруссии. Она также назвала инаугурацию «фарсом».