Белорусские силовики начали разгонять протестующих водометами

Минская милиция начала разгонять протестующих возле площади Независимости с помощью водометов и светошумовых гранат. Сегодня в центре города начался протестный «Марш гордости».

Во время акции силовики задержали более 20 человек, среди них есть российский журналист, сообщает РИА «Новости».

«В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты», — заявила официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Она также сообщила, что сотрудники милиции в очередной раз призывают несогласных прекратить несанкционированное движение.

Еще до начала митинга к центру Минска были стянуты отряды милиции и спецтехника. Площадь Независимости была перекрыта, а стела «Минск — город-герой» — ограждена проволокой.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения результатов выборов. С того дня несогласные продолжают участвовать в митингах и сталкиваться с силовиками.

Несколько дней назад белорусский президент Александр Лукашенко призвал создать специальный оргкомитет и провести выборы Всебелорусского народного собрания.