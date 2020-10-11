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    11 октября 2020, 16:18

    Белорусские силовики начали разгонять протестующих водометами

    Анастасия Калинина

    Минская милиция начала разгонять протестующих возле площади Независимости с помощью водометов и светошумовых гранат. Сегодня в центре города начался протестный «Марш гордости».
    Белорусские силовики начали разгонять протестующих водометами

    Во время акции силовики задержали более 20 человек, среди них есть российский журналист, сообщает РИА «Новости».

    «В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты», — заявила официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

    Она также сообщила, что сотрудники милиции в очередной раз призывают несогласных прекратить несанкционированное движение.

    Еще до начала митинга к центру Минска были стянуты отряды милиции и спецтехника. Площадь Независимости была перекрыта, а стела «Минск — город-герой» — ограждена проволокой.

    Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения результатов выборов. С того дня несогласные продолжают участвовать в митингах и сталкиваться с силовиками.

    Несколько дней назад белорусский президент Александр Лукашенко призвал создать специальный оргкомитет и провести выборы Всебелорусского народного собрания.