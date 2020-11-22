Белорусские силовики начали разгонять протестующих светошумовыми гранатами

Протестующих в Минске начали задерживать и разгонять с помощью спецсредств, это подтвердили в местном МВД. В воскресенье несогласные традиционно вышли на улицу в знак протеста с результатами выборов.

По данным Tut.by, задержания участников начались возле Национальной библиотеки и на Логойском тракте.

По словам очевидцев, силовики начали разгонять толпу с помощью светошумовых гранат возле метро «Каменная Горка», а также в Малиновке и Масюковщине. По неподтвержденной информации, после этого станцию метро закрыли.

Белорусские правозащитники сообщили, что задержанных в Минске более 100 человек, по несколько белорусов также задержали в Гродно, Боровлянах, Заславле, Новополоцке и Ляховичах.

МВД Белоруссии подтвердило применение в Минске спецсредств в отношении протестующих и их задержания, передает ТАСС. Ведомство пока не раскрывает число задержанных.

«При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены спецсредства», — сообщила Ольга Чемоданова.

В воскресенье из-за протестных акций в Минске на вход и выход были закрыты 10 станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и все четыре станции третьей линии.