Белорусские санатории начнут использовать целебную грязь из Крыма

Крым начнет поставлять лечебную грязь в белорусские санатории. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма Белоруссии.

Решение было принято во время посещения крымской делегацией международной туристической выставки «Отдых-2022» в Минске. Стороны договорились, что Крым будет поставлять лечебным учреждениям Белоруссии грязь и эфирные масла.

«Мы готовы организовать принимающую сторону, помочь туроператорам, заинтересованным в работе на этом направлении, открытием представительств и промоутировании туристических возможностей Крыма», — заявил министр туризма полуострова Вадим Волченко.