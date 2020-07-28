Белорусские рабочие выйдут на забастовку против Лукашенко

Работники нескольких предприятий Белоруссии планируют выйти на забастовки против Лукашенко. Они требуют освободить политических заключенных и настаивают на прозрачных и честных выборах президента республики.

Об этом сообщил журналист Степан Путило в своем Telegram-канале NEXTA Live.

О своем намерении устроить забастовку объявили на заводе крупнопанельного домостроения филиал КУП «Брестжилстрой».

«Требуем честные и прозрачные выборы президента Республики Беларусь», — написали сотрудники предприятия в уведомлении, которое опубликовал журналист.

Кроме того, они потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили всех политических заключенных и сняли с них предъявленные ранее обвинения. Сотрудники завода заявили, что планируют устроить забастовку с утра 10 по ночь 11 августа. Однако если в результате выборов главы государства снова победит Александр Лукашенко, работники планируют присоединиться к бессрочной национальной забастовке, которая начнется с 11 августа.

Ранее о грядущих протестах заявили сотрудники других предприятий — работники филиала «Завод Химволокно», ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно», а также шахтеры из Солигорска.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее ЦИК не зарегистрировал несколько основных конкурентов Лукашенко — Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в отмывании денег, а также Валерия Цепкало. Его не зарегистрировали потому, что он не собрал нужное количество подписей. Чтобы стать кандидатом, нужна поддержка 100 тысяч избирателей — Цепкало принес в ЦИК 158 682 подписи, однако Центризбирком признал действительными лишь 75 249.