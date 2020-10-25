Белорусские протестующие направились к резиденции Лукашенко

Колонна протестующих разделилась на две части. Одна направилась на северо-восток Минска, другая — к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии. Теперь силовиков перебрасывают на улицу Орловскую, чтобы перехватить активистов.

До этого омоновцы настигли митингующих недалеко от центрального проспекта Независимости. Известно о нескольких задержаниях, произведенных во дворах на улице Сурганова.

Ранее силовики установили водометы, перекрывающих движение к центру Минска. В МВД сообщили, что в Лиде Гродненской области пришлось применить слезоточивый газ, также проводились задержания.

Срок ультиматума, поставленного бывшим кандидатом в президенты, заканчивается 25 октября. Она требует отставки президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политических заключенных. Если это не будет исполнено, в Белоруссии снова будут забастовки и начнется новая волна протестов.