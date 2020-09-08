Белорусские пограничники рассказали подробности задержания Колесниковой

Белорусские пограничники сообщили, что не владеют информацией о разорванном паспорте Марии Колесниковой. Есть версия, что оппозиционер якобы порвала на границе свой документ.

В пресс-службе Погранкомитета Белоруссии сообщили РИА «Новости», что не знают, был ли разорван паспорт. По предварительной информации, Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Представитель белорусского пограничного комитета Антон Бычковский рассказал, что с самочувствием Колесниковой все в порядке и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Государственной пограничной службе Белоруссии сообщили о задержании на территории Украины двух белорусских оппозиционеров — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Единой версии об обстоятельствах задержания оппозиционеров нет. Все началось 7 сентября, когда очевидцы сообщили о похищении Марии Колесниковой в центре Минска. Якобы ее посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. После стало известно, что Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили контроль в пункте пропуска на белорусско-украинской границе.