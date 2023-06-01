Мир 01 июня 2023, 04:39 Белорусские пограничники попытались переманить украинских коллег борщом

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Белорусские пограничники запустили на позиции ВСУ трансляцию аудиозаписи о «борщах-родственниках», которых нет в европейской кухне. Об этом сообщил Sputnik в Telegram-канале.

«Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете», — вещал приятный женский голос на белорусском языке.

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В аудиозаписи белорусы рассказали, в чем схожи и чем разнятся украинский и белорусский борщи. Также они отметили, что в европейской кухне нет похожего блюда.

В ответ пограничники Украины заявили, что белорусский борщ «больше похож на русские щи».

ЮНЕСКО ранее включила борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите. Организация признала его украинское происхождения и посчитала, что блюдо необходимо защищать. В России посчитали глупостью идею «защиты» борща.