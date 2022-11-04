Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:49 Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник Пограничный комитет Белоруссии: гомельские пограничники перехватили БПЛА Украины у границы Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

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В Гомельской области на юге Белоруссии пограничники перехватили украинский беспилотник в километре от границы. Об этом сообщил Пограничный комитет в своем Telegram-канале.

«Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направлявшийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», — говорится в сообщении.

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После анализа данных карты памяти дрона стало ясно, что его запустили с территории Украины. Специалисты подтвердили, что квадрокоптер использовали украинские военные на границе с Белоруссией. Судя по фото- и видеоматериалам, на беспилотнике установлена система инфракрасного видения. Она применяется для тренировок перемещения, сброса взрывных устройств и разведки.

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По данному факту идет проверка.

Ранее глава администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Игорь Сергеенко заявил, что Запад хочет втянуть страну в войну. По его словам, действия западных стран создали крупнейший со Второй мировой войны экономический кризис.