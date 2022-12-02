Важное 02 декабря 2022, 11:46 Белорусские пограничники перехватили разведывательный украинский беспилотник Госпогранкомитет Белоруссии: перехвачен очередной БПЛА Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военные службы Белоруссии перехватили разведывательный беспилотник со стороны Украины. Об этом сообщил Госпогранкомитет, передал ТАСС.

«На границе с Украиной посажен очередной беспилотник. Вчера, первого декабря, в 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска „Мокраны“ на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил обнаружили квадрокоптер», — говорится в сообщении.

Реклама

Уточнено, что БПЛА «направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории». Было применено радиоэлектронное оружие, в результате дрон принудительно посадили.

Реклама

Опознавательных знаков на дроне нет, он оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки.

Это уже не первый раз, когда пограничники Белоруссии сбивают украинские дроны, пытающиеся перелететь границу. Так, недавно в Гомельской области на юге страны пограничники перехватили БПЛА Украины в километре от границы.