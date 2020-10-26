Белорусские пограничники не пустили «крепких молодых людей» из Польши и Украины

Пограничная служба Белоруссии отказала во въезде в страну «крепким молодым людям» из Польши, Украины и Литвы. Цель своего визита не смогли объяснить 595 иностранных граждан.

«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Белоруссию», — процитировало агентство БелТА официального представителя Госпогранкомитета республики Антона Бычковского.

Он отметил, что в основном иностранцы пытались въехать на территорию Белоруссии из Украины, Польши и Литвы.

Ранее президент республики Александр Лукашенко причислил Литву и Польшу к внешним угрозам Белоруссии. По его словам, союзником для Миска является Россия. Лукашенко подчеркнул, что «в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать» в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

С начала августа в Белоруссии продолжаются митинги из-за результатов президентских выборов. Сторонники оппозиции требуют отставки Лукашенко и проведения повторного голосования.