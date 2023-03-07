Мир 07 марта 2023, 15:00 Белорусские оперативники задержали более 20 причастных к попытке взорвать российский А-50 Лукашенко: в Белоруссии задержали причастных к попытке взорвать российский самолет А-50

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранители задержали более 20 человек, которые причастны к диверсии на белорусском аэродроме «Мачулищи». Его слова привело издание БелТА.

Лукашенко подробно рассказал, как украинские террористы готовили теракт и пытались взорвать российский военно-транспортный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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«Благодаря нашим оперативникам — Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам — мы его (главный подозреваемый — прим. ред.) вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси», — сообщил белорусский лидер.

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По его словам, действия по попытке подорвать самолет никакого военного значения не имели. Они были нацелены на средства массовой информации. При этом он подчеркнул, что террористов, причастных к декабрьской диверсии на аэродроме в Энгельсе и тех, кого поймали сейчас в Белоруссии готовили на Украине.