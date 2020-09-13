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    13 сентября 2020, 19:15

    Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушить банковскую систему

    Алена Макаренко

    Налоговая, энергетическая и банковская системы Белоруссии обрушатся, если продолжатся задержания протестующих. С таким предупреждением выступило Объединение хакеров и IT-разработчиков республики. Свое обращение они опубликовали в Telegram-канале «Кибер Партизаны».

    Хакеры пригрозили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Авторы призвали его прекратить аресты до 13 сентября и покинуть свой пост. В противном случае «Беларусь забудет, что такое налоги».

    «Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам. Будет очень больно: сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо?» — задались вопросом хакеры.

    Кроме того, программисты угрожают «убить рубль» и запустить блокировку счетов близких друзей Лукашенко.

    IT-разработчики требуют от президента выйти с громкоговорителем из Дворца независимости и извиниться перед белорусами.

    Ранее многотысячная толпа протестующих вплотную подошла к резиденции Лукашенко. Граждане выкрикивают антиправительственные лозунги и требуют, чтобы президент ушел в отставку.

    Во время протестных акций в Минске силовики задержали 250 человек, которые демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную. К протестным акциям 13 сентября присоединились не более трех тысяч человек, отметили в милиции.

    Новости SMI.FM