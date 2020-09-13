Белорусские хакеры пригрозили Лукашенко обрушить банковскую систему

Хакеры пригрозили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Авторы призвали его прекратить аресты до 13 сентября и покинуть свой пост. В противном случае «Беларусь забудет, что такое налоги».

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам. Будет очень больно: сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо?» — задались вопросом хакеры.

Кроме того, программисты угрожают «убить рубль» и запустить блокировку счетов близких друзей Лукашенко.

IT-разработчики требуют от президента выйти с громкоговорителем из Дворца независимости и извиниться перед белорусами.

Ранее многотысячная толпа протестующих вплотную подошла к резиденции Лукашенко. Граждане выкрикивают антиправительственные лозунги и требуют, чтобы президент ушел в отставку.

Во время протестных акций в Минске силовики задержали 250 человек, которые демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную. К протестным акциям 13 сентября присоединились не более трех тысяч человек, отметили в милиции.