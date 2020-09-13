Белорусские футболисты осудили насилие в стране. Видео

Спортсмены из высшей и первой лиг, молодежной и национальной сборных, зарубежных чемпионатов, записали видеоролик, в котором призвали остановить насилие, творящееся в Белоруссии. В акции приняли участие 93 футболиста.

В обращении были замечены и экс-футболисты российских клубов, сообщил «Чемпионат». Например, Станислав Драгун, Павел Нехайчик и Егор Филипенко.

«Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы — футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране», — заявили спортсмены.

Футболисты призвали остановить насилие в республике и подчеркнули, что никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

«Нет иной привилегии, кроме одной — права человека!» — подчеркнули участники акции.

Белорусские СМИ отметили, что на видео не попал ни один игрок из брестского «Динамо».

Стачечный комитет «Беларуськалия» 12 сентября объявил о старте бессрочной забастовки по политическим мотивам. Решение было принято после постановления суда, определившего забастовку 17 августа незаконно организованной.