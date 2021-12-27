Белорусские дети подарили Лукашенко символ 2022 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил благотворительный праздник в Минске в рамках акции «Наши дети». Присутствовавшие там дети преподнесли ему в подарок игрушку, которая является символом года.

Как сообщило БелТА, главе государства вручили улыбавшегося полосатого тигренка. Животное держит в лапе снежный шарик, он украшен голубыми снежинками, на шее повязан белый шарф с орнаментом и надписью «Мы» как символа Года народного единства.

«Игрушку сделали из войлока школьницы Кристина Деренговская и Анастасия Семенчук — учащиеся объединения по интересам „Очумелые ручки“ гродненского центра творчества детей и молодежи „Спектр“», — сообщило агентство.

Также Лукашенко подарили вручили панно «Студзень». Его сделала Дарья Лукина — учащаяся гомельской гимназии № 58 имени Ф. П. Гааза. На панно изображены дети, играющие на улице, а рядом — собаки и кошки, на заснеженном заборе — снегири.

«Я счастлив, что за время проведения благотворительного проекта „Наши дети“ каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране», — отметил белорусский лидер. Его процитировал Telegram-канал «Пул Первого».

Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Белоруссии с 14 декабря по 14 января. В этом время первые лица государства и другие чиновники посещают детские больницы, интернаты, детские дома семейного типа, многодетные семьи.