Белорусские айтишники начали поиск работы в России

Число резюме на HeadHunter от белорусов, желающих устроиться на работу в России в сфере IТ, интернета и телекома, выросло в августе на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На Superjob подсчитали, что относительно августа 2019 года соискателей-белорусов стало больше на 56% среди мужчин и на 72% среди женщин.

Попытка найти работу за рубежом происходит на фоне политического кризиса в Белоруссии. 12 августа более 500 руководителей местных IT-компаний, разработчиков и инвесторов написали открытое письмо, предупредив о разрушении отрасли.

«Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия», — отметили подписанты, заявив, что в ближайшее время будет наблюдаться «массовый отток специалистов за рубеж». Подписи под обращением поставили представители Viber, Wargaming, MapsMe, и других компаний.