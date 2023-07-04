Мир 04 июля 2023, 21:20 Белорусская церковь предложила убежище монахам Киево-Печерской лавры Белорусская православная церковь предложила убежище монахам Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

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Белорусская православная церковь (БПЦ) готова предоставить убежище монахам Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения властями Украины. Об этом сказано в заявлении Синода БПЦ, которое опубликовали на официальном сайте церкви.

«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», — сказано в заявлении.

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Также Синод обратился к властям Украины с призывом не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, которые на протяжении многих лет пребывали в стенах Киево-Печерской лавры, и которые являются духовной опорой для всех славянских народов.

Синод БПЦ выступил против «изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители».

В заявлении также осудили «противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и города Киева».

Требование украинских властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, указали в канонической Украинской православной церкви. Как заявили в юридическом отделе УПЦ, одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры накалилась в конце марта. К одному из первых монастырей Киевской Руси регулярно начали приезжать силовики, срезать замки, отключать сигнализацию, не пускать на территорию прихожан. До этого руководство Украины решило открыть музей гетмана Ивана Мазепы в лавре.