Белорусская православная церковь призвала духовенство не участвовать в митингах

Белорусская православная церковь напомнила духовенству об обещании не участвовать в политических вопросах. Таким образом верующих призвали не ходить на протестные акции.

«Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей», — сказано в сообщении синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества.

При этом церковь считает неприличествующим призыв к участию или неучастию в политических акциях. Вместе с тем БПЦ осуждает любые виды насилия и разжигания ненависти. В сообщении выразили надежду на скорейшее восстановление мира и единства

«Что же касается участия в общественной жизни и вопросов собственного волеизъявления, мы просим каждого человека проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы наши вера, упование на Бога и церковная символика не были использованы кем-либо в качестве инструмента в деле достижения политических или других земных целей», — подчеркнули в синодальном отделе БПЦ.

Протестные акции начались в Белоруссии после президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила только 10,1%. Несогласные с результатами выборов стали выходить на улицы и требовать отставки Лукашенко.