Мир 13 марта 2023, 00:25 Белорусская полиция раскрыла происхождение дронов, пытавшихся взорвать российский А-50 Самолет А-50 в Мачулищи пытались взорвать дронами, предназначенными для рынка США РИА «Новости»

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Дроны, при помощи которых диверсанты пытались подорвать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи, произвели в Китае. Но предназначались они для американского рынка. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник ГУ Уголовного розыска криминальной милиции МВД Белоруссии Александр Копишев.

«И первая их активация была осуществлена как раз на территории Украины», — сказал он.

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Ранее стало известно, что белорусские оперативники задержали более 20 человек, причастных к диверсии на белорусском аэродроме Мачулищи. Как сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, этот преступный акт никакого военного значения не имел.

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О двух взрывах на аэродроме Мачулищи, при котором якобы российский военно-транспортный самолет А-50, стало известно в конце февраля. Через несколько дней Минобороны Белоруссии показало видео, на котором самолет цел. Однако попытка взорвать самолет все же была.