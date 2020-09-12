Белорусская оппозиция прошла маршем по центру Минска

Несколько сотен человек прошли маршем по центру Минска. Акцию устроили сторонники белорусской оппозиции.

Протестная акция началась на площади Свободы, передает корреспондент ТАСС. Милиция задержала там около 30 человек. Сначала участников протестов предупредили, что нужно разойтись, потому что акция несанкционированная, а потом начались задержания.

От площади Свободы участники демонстрации пошли к Дворцу спорта через проспект Победителей. Задержания продолжились по пути следования колонны. Сообщается, что среди задержанных оказалась сотрудница польского телеканала «Белсат». Она вела репортаж с митинга в прямом эфире. Также вместе с ней в автозак посадили оператора телеканала.

О задержаниях участников протестных акций сообщил и корреспондент РИА «Новости». По его сведениям, ОМОН и милиция контролирует «Женский марш».

Протестные акции в Белоруссии начались сразу после публикации первых результатов выборов президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал порядка 80% голосов. Но с этим согласились не все.