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    08 сентября 2020, 17:08

    Белорусская оппозиция потребовала новые выборы президента без участия Лукашенко

    Анастасия Калинина

    Член президиума совета Павел Латушко сообщил, что досрочные выборы президента могут состояться после того, как действующая власть выполнит ряд условий Координационного совета. В рамках одного из условий Лукашенко не должен принимать участие в новых выборах.
    Белорусская оппозиция потребовала новые выборы президента без участия Лукашенко

    Павел Латушко рассказал РИА «Новости», что в последнее время белорусы требуют новых выборов по новым условиям: «<...> выборы должны пройти без политических заключенных, без уголовного преследования в отношении инакомыслящих, без допущения ситуации, когда люди выдворяются из страны или не допускаются на ее территорию — речь о гражданах Беларуси».

    Также в выборах не должен принимать участие Александр Лукашенко. По словам Латушко, только при соблюдении этих требований могут состояться новые выборы президента Белоруссии. Помимо этого, Латушко уверен, что в случае, если белорусский лидер не примет условия оппозиции, люди продолжат протестовать и требовать новых выборов.

    Ранее Александр Лукашенко сообщил журналистам, что не исключает проведение досрочных президентских выборов, но только после проведения реформы Конституции.

    Новости SMI.FM