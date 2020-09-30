Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге об уголовном деле против Лукашенко

«Мы, беларусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов», — говорится в сообщении оппозиционеров.

По данным авторов поста, эту петицию подписали более 37 тысяч человек из 102 стран мира. Оппозиция призвала Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда завести против «бывшего» президента республики уголовное дело.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются уже почти два месяца. Несогласные с результатами выборов президента республики вышли на улицу 9 августа. Тогда республиканский ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов.

Накануне Великобритания и Канада ввели санкции против действующего главы Белоруссии.