Белорусская оппозиция назвала давлением уголовное дело из-за координационного совета

Уголовное дело завели в Белоруссии из-за создания оппозицией координационного совета. Представительница оппозиции Ольга Ковалькова назвала это давлением.

«Мы расцениваем такие заявления от правоохранительных органов как давление и репрессии в отношении мирных граждан», — процитировал ТАСС Ковалькову, которая является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Она добавила, что все намерения оппозиции были задекларированы 19 августа после заседания совета. Цели носят исключительно мирный характер.

«Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью», — привел Tut.by слова члена координационного совета Максима Знака.

Ранее в Белоруссии завели уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Как пояснил генеральный прокурор Александр Конюк, координационный совет оппозиции занимается захватом власти.

По словам Светланы Тихановской, координационный совет создали для мирной передачи власти. Представители нового органа заверяли, что не ставили перед собой целью захватить власть в Белоруссии.

В начале августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя Тихановскую. После подведения итогов выборов граждане республики начали выходить на улицы с требованием отставки Лукашенко.