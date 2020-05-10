Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты

Оппозиционеры отказались от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах в 2020 году. Объявлять сейчас о проведении выборов «недопустимо и преступно», полагают они.

«Считаем, что полноценное участие в избирательной кампании в этих условиях является невозможным», — заявили в штабе по проведению праймериз.

Если оппозиционеры начнут собирать подписи, они тем самым подвергнут опасности граждан.

Такое заявление подготовили совместно движение «За свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия и Белорусская христианская демократия.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Дату парламент объявил 9 мая, таким образом дав старт президентской избирательной кампании.

Белоруссия — одна из немногих стран с выявленными случаями коронавируса, где не действуют ограничительные меры.