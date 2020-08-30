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    30 августа 2020, 14:11

    Белорусская оппозиция организовала митинг в день рождения Лукашенко. Онлайн

    Ксения Басырова

    Оппозиция организовала митинг в центре Минска 30 августа — в день рождения Александра Лукашенко. Милиция начала задержания протестующих. Ведем онлайн-трансляцию.

    14:46. Посчитать точное количество протестующих пока невозможно. Они все еще подходят к основной колонне в центре города из своих районов, заявил корреспондент RT.

    14:35. Демонстранты на проспекте Независимости заблокированы. ОМОН перекрыл улицу.

    14:30. ОМОН разрешил перейти дорогу жениху и невесте. Их не стали задерживать.

    14:22. У здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками в штатском, передает ТАСС.

    14:19. Комплексы типа «Стена» появились на улицах Минска.

    14:16. ТАСС опубликовал видео задержаний в центре Минска.

    14:12. Корреспондент RT передает, что ОМОН играет с протестующими в «догонялки». Около гостиницы Минск силовики забрали в автозаки мужчин, женщин и пожилых оставили.

    14:10. К Площади Независимости потихоньку стекаются люди. Но она оцеплена сотрудниками ОМОНа.

    Новости SMI.FM