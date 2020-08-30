Белорусская оппозиция организовала митинг в день рождения Лукашенко. Онлайн

Оппозиция организовала митинг в центре Минска 30 августа — в день рождения Александра Лукашенко. Милиция начала задержания протестующих. Ведем онлайн-трансляцию.

14:46. Посчитать точное количество протестующих пока невозможно. Они все еще подходят к основной колонне в центре города из своих районов, заявил корреспондент RT.

14:35. Демонстранты на проспекте Независимости заблокированы. ОМОН перекрыл улицу.

14:30. ОМОН разрешил перейти дорогу жениху и невесте. Их не стали задерживать.

14:22. У здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками в штатском, передает ТАСС.

14:19. Комплексы типа «Стена» появились на улицах Минска.

14:16. ТАСС опубликовал видео задержаний в центре Минска.

14:12. Корреспондент RT передает, что ОМОН играет с протестующими в «догонялки». Около гостиницы Минск силовики забрали в автозаки мужчин, женщин и пожилых оставили.

14:10. К Площади Независимости потихоньку стекаются люди. Но она оцеплена сотрудниками ОМОНа.