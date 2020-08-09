Белорусские оппозиционеры опубликовали план действий на случай победы Лукашенко на выборах

В одном из белорусских Telegram-каналов появилась памятка, что нужно делать в случае победы на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Оппозиционеры назвали инструкцию «Планом Б».

В первом пункте инструкции говорится, что если Лукашенко победит на выборах, то 10 августа необходимо устроить всеобщую забастовку на государственных предприятиях до конца дня.

«План исключительно прост — приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому», — говорится в памятке.

В Минске призвали к незаконным действиям — собираться группами по районам и сходиться в центре. Особую надежду авторы этой инструкции возлагают на регионы, которые «должны стать пионерами создания новой Белоруссии, свободной от диктатуры Лукашенко».

9 августа в Белоруссии начались выборы президента, которые уже состоялись. Явка составила более 54%, сообщило агентство «Политика сегодня». Действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко уже проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.