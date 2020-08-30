Белорусская оппозиция не примет выделенные ЕС миллионы евро

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии откажется от выделенных Евросоюзом средств. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении нового транша в 53 миллиона евро, которые получит гражданское общество республики.

Об отказе от выделенной помощи сообщила член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии Мария Колесникова. По данным «Газеты.ru», это заявление она сделала на канале бывшего участника президентских выборов Виктора Бабарико в YouTube.

Колесников объяснила отказ от денежной помощи тем, что совет о ней не просил.

«Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять», — сказала Колесникова. По ее словам, КС узнал о предложении Евросоюза из прессы.

Предложение Евросоюза было озвучено 19 августа. Президент республики Александр Лукашенко напомни, что ранее уже говорил о том, что белорусская оппозиция получает деньги от западных стран.