Важное 27 июня 2023, 11:08 Белорусская оппозиция готовилась реализовать сценарий вооруженного мятежа на фоне событий в России Лукашенко: оппозиция Белоруссии готовилась реализовать мятеж на фоне событий в России

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Белорусская оппозиция собиралась реализовать сценарий вооруженного мятежа на фоне происходившего в России 24 июня. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, его процитировало БелТА.

Белорусский лидер признался, что ему было больно наблюдать за событиями, связанными с ЧВК «Вагнер». Многие граждане республики восприняли попытку мятежа в России близко к сердцу, отметил Лукашенко.

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Беглая белорусская оппозиция тоже «засуетилась», но произошел фальстарт, обратил внимание президент. По словам Лукашенко, эти люди стремились продемонстрировать хоть какие-то результаты своим иностранным кураторам.

«Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий „вооруженного мятежа“: надо же отчитываться», — подчеркнул президент Белоруссии.

В ходе выступления Лукашенко также отметил, что цветные революции не происходят без предпосылок. Белорусский лидер заявил, что в республике умеют защищать свою землю.