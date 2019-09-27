Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко предложили приехать в Крым. Приглашение было сделано после его заявления о принадлежности полуострова.

Для официального ознакомительного визита Лукашенко позвал глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец. Его слова привело РИА «Новости».

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«Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря», — заметил Чегринец.

Крыму, подчеркнул он, пойдет на пользу более тесное взаимодействие с Белоруссией, в том числе и в экономическом плане.

Кроме того, как полагает Чегринец, вслед за Лукашенко на полуостров «придут белорусские предприятия всех форм собственности». При этом значительно вырастет взаимный товарооборот обеих республик.

Ранее в беседе с украинскими СМИ Александр Лукашенко заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно.

В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Крым стал российским регионом. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма. Поддержали вхождение в состав России и 95,6% жителей Севастополя. По мнению Киева, полуостров по-прежнему принадлежит Украине, но временно оккупирован.