Белорусская милиция задержала троих участников шествия студентов

Несанкционированное шествие студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) началось на проспекте Независимости. Когда колонна подходила к Комаровскому рынку, несколько силовиков задержали троих участников. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Как сообщило агентство, перед шествием студенты и преподаватели устроили несанкционированный митинг перед учебным заведением. После этого единой колонной они двинулись по проспекту.

Рядом с площадью Якуба Поласа участники шествия разделились, когда половина перешла дорогу. В этот момент на месте припарковались тонированные автобусы без номеров, откуда выскочили люди в темной одежде с закрытыми лицами и начали забирать участников шествия.

Студенты вышли на несанкционированную акцию после визита силовиков в МГЛУ в минувшую пятницу, 4 сентября. Как сообщило издание Tyt.by, учащиеся собрались в холле и начали петь «Марсельезу» (гимн Французской Республики). В этот же момент в здание вошли неизвестные люди в темной одежде и начали задерживать поющих. Когда в университет пришли родители задержанных студентов, ректор вуза Наталья Баранова назвала случившиеся серьезным ЧП. Она отметила, что уже связалась с МВД и студентов везут назад.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что молодых людей задержали не за пение, а за правонарушения, совершенные ранее. После составления протокола за «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» их доставили обратно в вуз.

Несанкционированные акции начались в Белоруссии после президентских выборов. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования сторонники оппозиции вышли на улицы. В результате начались задержания. Власти страны считают, что протесты подогреваются из-за границы. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что речь идет о Литве, Польше, Чехии и Украине. Как сообщил «Царьград», такое заявление он сделал заседании министров государств — участников СНГ, стран — членов ШОС и ОДКБ. Министр отметил, что республику удалось отстоять, но впереди новые формы гибридной войны.