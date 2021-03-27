Белорусская милиция задержала более 100 человек

Более ста человек были задержаны в Белоруссии. Их доставили в отделение милиции за нарушения административного законодательства.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову. По ее словам, это были одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка. Массовые акции протеста, которые были анонсированы оппозицией ранее, не состоялись, заявила Чемоданова. Задержания происходили в Минске, Новогрудке, Солигорске, Новополоцке и Бресте.

Ранее депутат нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что в стране возможна серия терактов из-за «нестабильности в мире». Он считает, что для предотвращения этого следует укреплять спецслужбы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Мир вошел в состояние нестабильности: геополитическое противостояние, пандемия, психические расстройства. Ни одна страна мира не защищена от терактов», — заявил Гайдукевич.