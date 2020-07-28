Белорусская феминистка: Лукашенко проигрывает конкуренткам

Она считает, что жители страны симпатизируют женщинам именно потому, что те выглядят неопытными и слабыми. Василевич считает, что именно в этом их преимущество.

«Они говорят не программами, а мечтами и символами — и они сильнее тех, у кого программы есть. Они без амбиций, и они не для себя лично — и поэтому люди им верят и воспринимают как своих», — считает эксперт.

Она пояснила, что именно поэтому Лукашенко с его образом «альфа-самца и мачо» гораздо меньше импонирует обществу.

Ранее стало известно, что работники нескольких предприятий Белоруссии планируют выйти на забастовки против Лукашенко. Они требуют освободить политических заключенных и настаивают на прозрачных и честных выборах президента республики.