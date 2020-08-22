Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать сайты СМИ

БАЖ связала блокировку сайтов «с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников».

«[БАЖ] требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам», — говорится в заявлении ассоциации. Журналисты призвали белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Ассоциация журналистов сообщила, что накануне в Белоруссии перестали работать сайты БАЖ и ряда других СМИ, среди которых «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», газета «Солидарность».

Ранее действующий глава республики Александр Лукашенко пригласил в Белоруссию несколько групп с «самого продвинутого российского телевидения», чтобы «показать белорусским журналистам, как надо работать».

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В стране начались массовые протесты и стычки с силовиками.