Мир 28 августа 2023, 00:16 Белоруссию заверили о приоритетном рассмотрении заявки на вступление в БРИКС МИД Белоруссии: заявку в БРИКС пообещали рассмотреть в приоритетном порядке РИА «Новости»

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Заявку Белоруссии на вступление в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке. Такое заявление в эфире канала ОНТ сделал глава МИД республики Сергей Алейник по итогам 15-го саммита объединения в ЮАР.

Министр отметил, что Белоруссия рассчитывает на приоритетное рассмотрение заявки в БРИКС.

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«В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС <...> мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена», — отметил Алейник.

Глава МИД заявил, что Белоруссии есть что предложить объединению — устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам. Алейник отметил, что республика рассчитывает также вступить в Новый банк развития БРИКС.

Власти Белоруссии предложили организовать совместный саммит стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Сопряжение этих организаций поспособствует ускорению процессов построения справедливого мира.