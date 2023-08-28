28 августа 2023, 00:16
Белоруссию заверили о приоритетном рассмотрении заявки на вступление в БРИКС
МИД Белоруссии: заявку в БРИКС пообещали рассмотреть в приоритетном порядке
Заявку Белоруссии на вступление в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке. Такое заявление в эфире канала ОНТ сделал глава МИД республики Сергей Алейник по итогам 15-го саммита объединения в ЮАР.
Министр отметил, что Белоруссия рассчитывает на приоритетное рассмотрение заявки в БРИКС.
Реклама
«В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС <...> мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена», — отметил Алейник.
Глава МИД заявил, что Белоруссии есть что предложить объединению — устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам. Алейник отметил, что республика рассчитывает также вступить в Новый банк развития БРИКС.
Власти Белоруссии предложили организовать совместный саммит стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Сопряжение этих организаций поспособствует ускорению процессов построения справедливого мира.
Белоруссия
БРИКС
Реклама
Реклама