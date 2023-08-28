Мир 28 августа 2023, 15:45 Белоруссию призвали выдворить ЧВК «Вагнер» из страны МВД Польши и стран Балтии призвали Белоруссию выдворить ЧВК «Вагнер» из страны РИА «Новости»

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Польша, Эстония, Латвия и Литва потребовали от Белоруссии, чтобы дислоцированные подразделения группы «Вагнер» немедленно покинули территорию страны. Об этом после встречи с главами МВД стран Балтии заявил министр администрации Польши Мариуш Каминьский, сообщило РИА «Новости».

«Ситуация на восточной границе с Белоруссией стала поводом, по которому мы встретились в Варшаве. Несколько недель в соседней стране присутствует опасная группа „Вагнер“. Мы потребовали от минских властей немедленного оставления бойцами территории Белоруссии», — сказал он.

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Каминьский отметил, что властям Белоруссии также необходимо освободить границу от нелегальных мигрантов, которые туда якобы стягивают белорусские службы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что опасается проникновения в республику бойцов «Вагнера» под видом мигрантов.

Частный самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина рухнул под Тверью вечером 23 августа. В списке пассажиров находился сам Пригожин, а также его доверенные лица, включая Дмитрия Уткина. Следственный комитета по факту ЧП завел уголовное дело.