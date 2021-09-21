Белоруссию обвинили в поставке мигрантов к границе ЕС

Политологи американского кабельного и спутникового телеканала CNBC заявили, что Белоруссия подвозит мигрантов, в частности из Ирака и Афганистана, к границам ЕС. Об этом написал сайт «Русская планета».

Страны, граничащие с Белоруссией — Литва, Латвия и Польша — объявили об увеличении потока мигрантов и беженцев, проходящих в Европу через Белоруссию. Страны обвинили Белоруссию в том, что она специально привозит мигрантов с Ближнего Востока, чтобы отправлять их в ЕС, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри него. «Это настоящая головная боль для ЕС. Белорусским режим использует слабость Евросоюза и вооружает беженцев», — заявил научный сотрудник аналитического центра Clingendael Боб Дин.