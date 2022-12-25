Мир 25 декабря 2022, 22:43 Белоруссию назвали новым центром переговоров по Украине Архиепископ Йозич: Белоруссия может вновь стать местом переговоров России и Украины РИА «Новости»

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Белоруссию могут вновь привлечь к переговорному процессу между Россией и Украиной. Об этом Апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич заявил в интервью телеканалу СТВ.

Новые переговоры по конфликту на Украине могут снова организовать на территории в Белоруссии. По словам посла Ватикана в республике архиепископа Анте Йозича, центром переговорного процесса вновь станет Минск.

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«Я предполагаю, что есть такие движения на высоком уровне», — заявил он.

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Йозич добавил, что миру на Украине может способствовать «святой престол». При этом, открытость для переговоров должны проявить все стороны конфликта.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что власти России якобы не готовы к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. При этом в Белом доме считают, что поставки оружия киевскому режиму увеличат шансы на переговоры с российской стороной.

Президент Владимир Путин ранее пояснил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, тогда как Украина во главе с Владимиром Зеленским решила сама не вступать в дипломатический диалог.